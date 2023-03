Gouden horloge gestolen tijdens inbraak: dieven doorzoeken heel de woning

voetbal Challenger Pro League Kylian Hazard (RWDM) scoort en laat scoren in derby tegen RSCA Futures (0-4): “Onze efficiën­tie maakte het verschil”

Hoewel de eindscore anders doet vermoeden was de Brusselse derby tussen RSCA Futures en RWDM door de vele kansen er ééntje om duimen en vingers te likken. Het sleutelmoment was kort na de rust. In plaats van de verdiende gelijkmaker voor de thuisploeg viel een tweede Molenbeeks doelpunt na een perfect uitgevoerde counter aan de overzijde: 0-2 en boeken toe.