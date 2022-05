Golfclub Beveren zet deuren open voor mensen met beperking: “G-Golf doet je handicap vergeten”

BeverenEr zijn al heel wat sporttakken waar mensen met een beperking welkom zijn. Dat ook golf zich hiervoor uitstekend leent, is evenwel minder bekend. Golfclub Beveren wil de taboes doorbreken. “Zelfs sporters in een rolstoel of een visuele handicap zijn hier welkom”, zegt bestuurslid Jenny Dierickx.

Golfclub Beveren organiseerde dit weekend voor de eerste maal een ‘Start to G-Golf’. De club is al enkele jaren bezig met een inclusieve werking, maar stelt vast dat de drempel hoog blijft. “Blijkbaar associëren mensen golf niet met G-sport”, zegt Jenny Dierickx. “Door corona stond de werking de voorbije twee jaar wel op een laag pitje maar daar willen we nu verandering in brengen. Met een gratis kennismaking kunnen mensen ervaren dat ze met eender welke beperking golf kunnen spelen. We staan niet alleen open voor een fysieke beperking. Voor mensen met autisme of het downsyndroom is golf eveneens een perfecte sportbeoefening omdat de golfbaan zo’n prikkelarme omgeving is.”

Paragolfer

Dat beaamt ook golfcoach Patsy Van Baarle. Ze begeleidde de voorbije jaren al verschillende G-golfers. “We hebben hier bij de club geïnvesteerd in een paragolfer, een elektrische rolstoel speciaal ontworpen voor de golfbaan. De gebruiker kan zich hiermee laten opliften zodat hij bijna volledig rechtstaat om een balletje te slaan.”

De G-golfploeg hoopt dat er snel andere leden bijkomen

Graham Freeman (43) maakt dankbaar gebruik van de paragolfer. “Ik speel al 16 jaar golf waarvan drie jaar G-golf”, vertelt hij. “Door een neurologische aandoening ben ik evenwel in een rolstoel terechtgekomen. Ik dacht eigenlijk dat ik een kruis zou moeten maken over mijn hobby maar dankzij deze aangepaste rolstoel speel ik opnieuw op het hoogste niveau. Het was aanvankelijk wennen. De technieken moest ik wel wat bijschaven maar het balgevoel was nooit verdwenen.”

Internationaal actief

Senne Nuyens (15) is anderhalf jaar geleden begonnen met G-golf en staat intussen bijna elke week op het gras. Zijn linkerzijde is deels verlamd maar dat weerhoudt hem niet om met een stevige swing uit te pakken. “Mijn vader speelt ook golf en spoorde me aan om het ook te proberen”, vertelt hij. “Een eerste kennismaking was niet zo geslaagd, maar ik heb het nog een poging gegeven hier in Beveren en toen sloeg de microbe wel toe. Ik was intussen al een keer tweede op het Belgisch kampioenschap en heb ook al enkele internationale wedstrijden gespeeld. Het ontbreekt me alleen nog een beetje aan wat meer zelfvertrouwen, maar daarvoor ben ik nu hard aan het trainen.”

Oplossing voor elke beperking

De G-Golfers willen ook andere mensen met een beperking overtuigen om de stap te zetten naar hun sport. “Want G-Golf doet je handicap vergeten”, klinkt het. Volgens Jenny Dierickx is er voor elke beperking wel een oplossing te vinden. “We moeten alleen de drempel naar omlaag krijgen. Mensen met een beperking denken nog te vaak dat golf geen sport voor hen is. We willen het tegendeel bewijzen.”

Inschrijven kan via info@golfclubbeveren.be. Meer info: https://www.golfclubbeveren.be

Coach Patsy begeleidt de G-golfers.

Senne Nuyens

Volledig scherm © Kristof Pieters