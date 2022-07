Gilda viert samen met hele familie haar honderdste verjaardag

Gilda werd op 25 juli 1922 geboren. Ze groeide op in Aalter, samen met 2 broers en 1 zusje dat vroeg is gestorven. Op de kermis in Beveren leerde ze Albert Hulstaert kennen en in 1948 traden ze in het huwelijksbootje. Het koppel woonde lang in Zwijndrecht maar kwamen in 2009 terug naar Melsele, waar Albert was opgegroeid. De echtgenoot van Gilda overleed in 2011. Zelf woont ze nog steeds zelfstandig in de Aardbeienlaan in Melsele. Ze heeft 3 kinderen, 8 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. Voor haar 100e verjaardag kwam de hele familie maandag samen op het Pachtgoedhof in Kruibeke. Het voorbije weekend was er ook al een receptie in haar tuintje voor al haar helpende handen waaronder de buren, verpleegsters en de medewerkers van Familiehulp.