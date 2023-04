Gigantische kadekranen komen toe in haven na reis van drie maanden: “Noodzakelijk voor groei van terminal DP World”

Doel 2020 blikt terug op 1 jaar Verbond voor de Toekomst: “Intussen zijn 20 panden geselec­teerd voor renovatie”

Precies 1 jaar geleden werd een historisch akkoord afgesloten tussen 13 verschillende partijen over de toekomst van Doel. Een jaar later staat er veel in de steigers. Er werden een 20-tal panden geselecteerd voor renovatie en de eerste werken worden deze zomer aanbesteed. En dat is volgens Doel 2020 niks te vroeg. Dat bleek nog enkele weken geleden toen een deel van de oude maalderij instortte.