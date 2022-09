Gidsenvereniging Beveren telt 12 nieuwe toeristische gidsen: “Nieuw bloed was nodig want vraag naar begeleide bezoeken neemt toe”

Kruibeke Parket onderzoekt lozing van giftig afvalwater in Schelde: “Afkomstig van stort­plaats die wordt uitgebaat door Vlaamse Waterweg”

In het afvalwater van een stortplaats in Kruibeke zit 5 keer meer uranium en tot 11 keer meer kobalt dan wettelijk is toegelaten. Ook de kankerverwekkende stoffen nikkel en beryllium overschrijden er de norm. Dat staat in een proces-verbaal dat de redactie van het onderzoeksprogramma Pano kon inkijken. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) reageert verrast en gaat uitbater De Vlaamse Waterweg om uitleg vragen. Het agentschap ontkent dat er een probleem is.

