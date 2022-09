Gezuiverd PFOS-water mag gebruikt worden voor bewatering

Het is de eerste keer dat de gemeente een overeenkomst afsluit voor de recuperatie van bemalingswater. In Melsele gebeurt dit nu omwille van de PFOS-vervuiling die is vastgesteld in het grondwater. Volgens schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V) is het water na zuivering perfect in orde om te gebruiken om bijvoorbeeld plantsoenen of sportvelden te bewateren. “Maar nu de droogteperiode voorbij lijkt te zijn, is de nood natuurlijk veel minder groot”, klinkt het.

In de gemeenteraad is er al meermaals aangedrongen om bemalingswater te herbruiken in plaats van het in de riolering of een waterloop te lozen. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is dit enkel interessant bij grote bouwprojecten waar een bassin kan geplaatst worden waar eventueel ook landbouwers water kunnen ophalen. “Maar bij bouwwerven van bijvoorbeeld een appartementsblok heeft zo’n werfwatercontainer weinig zin”, vindt hij. “Ook in grootsteden heeft men al vastgesteld dat er niemand op afkomt om een emmertje water te halen.” Volgens de oppositie stelt de burgemeester het systeem te kinderlijk voor. “De stad Antwerpen werkt bijvoorbeeld met een platform waarbij vraag en aanbod met elkaar in contact worden gebracht. Met gevulde containers worden dan waterputten gevuld van particulieren, landbouwers of bedrijven.”