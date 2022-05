Gewonde bij kop-staartaanrijding op afrit E34

Melsele Lantis voert uitbrei­ding Park & Ride Melsele voorlopig af: “Parking bereikt zelden volledige capaciteit”

De Park & Ride aan de tramterminus in Melsele zal dan toch niet verdubbeld worden. In totaal zouden er dit jaar 345 plaatsen bijkomen, maar Lantis ziet af van dit plan. Officieel omdat de huidige parking zelden volledig vol staat. Het is echter ook geen geheim dat de nieuwe Park & Ride Linkeroever maar een matige bezetting kent.

17:18