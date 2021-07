Gewapende man verschanst zich in woning in Vrasene na schietpartij bij politiecontrole

Beveren/Kruibeke Tourrevela­tie Brent Van Moer heeft voortaan eigen fanclub: “Hij heeft nu getoond wat hij in zijn mars heeft”

16 juli 2021 is het jaar van de grote doorbraak van de Beverse profrenner Brent Van Moer (23). Na ritwinst in de Dauphiné liet de wielrenner zich ook al een paar keer opmerken in de Ronde van Frankrijk. Voor morele steun naast de weg zorgt sinds kort zijn gloednieuwe fanclub met café De Voermansrust als thuisbasis.