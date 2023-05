GETEST. Dineren op 50 meter hoogte: “Bijzondere ervaring, maar je kijkt best wel niet loodrecht naar beneden”

Motorrij­der (40) komt om het leven bij frontale botsing op parallel­weg E17 in Zwijn­drecht

Op de parallelweg van de E17 in Zwijndrecht zijn zondagavond een motor en een auto frontaal met elkaar in aanrijding gekomen in een bocht. De motard, een 40-jarige man uit de omgeving van Lebbeke, kwam daarbij om het leven.