Gestolen laptops gemeenteschool teruggevonden op mesthoop: “Behalve wat krassen en uitwerpselen nog in perfecte staat”

Beveren/Haasdonk Inbraak in magazijn en paarden­stal: dieven aan de haal met materiaal

Dieven hebben de voorbije dagen ingebroken in een paardenstal op de Heirbaan in Haasdonk en in een magazijn in de Oude Zandstraat in Beveren. Ze gingen telkens aan de haal met materiaal.

28 juni