Gerry ‘Yrreg’ Smet brengt tweede streetart-tekening aan op muur van sporthal

Toegangs­poort kasteeldo­mein Cortewalle wordt in oude glorie hersteld

Het restauratieatelier Noortje Cools uit Kallo is gestart met de herstellingswerken aan de toegangspoort van het kasteeldomein Cortewalle in Beveren. Eén van de twee arduinen zuilen raakte twee jaar geleden zwaar beschadigd nadat er een vrachtwagen tegenaan was gereden.