Zomer­school ziet aantal deelnemers verdubbe­len: “Niet alleen leerachter­stand wegwerken maar ook vakantiege­voel meegeven”

In het KA in Beveren is de vierde editie van de zomerschool van start gegaan. Met zo’n 250 deelnemers is er bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Voor het eerst zijn er ook kleuters welkom.