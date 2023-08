Vader Davy (44) en zoon Dario (15) stappen Dodentocht nadat ze elkaar terugvon­den na breuk van een jaar: “Zij aan zij deze uitdaging tot goed einde brengen”

Dario Peirsman is met zijn 15 jaar één van de jongste deelnemers aan de Dodentocht. Hij stapt de 100 km dit weekend samen met zijn vader Davy. Na een moeilijke periode in hun leven waarbij ze elkaar een jaar niet zagen of spraken, gaan ze nu zij aan zij deze uitdaging aan. “Samen over de finish gaan, heeft voor ons dus ook iets symbolisch.”