Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Beveren vandaag

Zomerbar ‘Thirsty Toucan’ wordt maatje groter, maar muziek moet stiller: “Meer inzetten op families en nieuwe mobiele keuken”

De zomerbar ‘Thirsty Toucan’ heeft de deuren geopend op het kasteeldomein Cortewalle in Beveren. Uitbater Van der Valk Hotel sleept de concessie opnieuw voor drie jaar in de wacht en investeerde 50.000 euro in een mobiele keuken en een nieuwe aankleding.