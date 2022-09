Gemeente zet extra in op digitale dienstverlening met ‘Mijn Burgerprofiel’

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V): “Met de integratie van ‘Mijn Burgerprofiel’ zetten we als gemeente een nieuwe stap in de uitbouw van onze digitale dienstverlening. We hadden als gemeente al een sterk uitgebouwde persoonlijke dienstverlening met een gecentraliseerde dienstenmarkt in het gemeentehuis en een decentrale dienstverlening via de permanenties in de verschillende deelgemeenten. Cijfers uit de laatste Digimeter tonen immers aan dat 1 op 4 nog steeds het liefst langskomt voor elke vorm van dienstverlening. Maar die offline dienstverlening willen we combineren met een sterk uitgebouwde digitale dienstverlening.”