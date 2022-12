Gemeente reikt voor tweede keer de BEA’s uit aan verdienstelijke ondernemers

In Beveren zijn heel wat ambitieuze ondernemers actief. Om hen te erkennen en in de kijker te zetten, lanceerde de gemeente Beveren in 2019 een nieuw initiatief met de uitreiking van de BEA’s of award

voor ‘Beverse Economische Ambassadeurs’. Na een noodgedwongen corona-pauze werd dit jaar de draad terug opgenomen.

“Het idee is ontstaan in de Raad Lokale Economie”, licht schepen voor Lokale economie Filip Kegels (N-VA) toe. “Met de uitreiking van de BEA’s willen we verdienstelijke ondernemers die Beveren op één of andere manier positief op de kaart hebben gezet officieel erkennen voor

hun verwezenlijkingen.”

Bedrijfsleiders Tom Vermonden en Greet Van Mieghem van TG Packaging uit Verrebroek zijn erin geslaagd om op redelijk korte tijd internationaal marktleider te worden op het gebied van verpakkingsmachines voor de voedingsindustrie. Het bedrijf is gevestigd in KMO-zone Aven Ackers in Verrebroek.

De tweede laureaat is de Arenberghoeve uit Kieldrecht. Uitbaters Alexander Cerpentier en echtgenote Mireille Beck runnen samen een actief landbouwbedrijf én B&B in de Kieldrechtse polders. Zij hebben de bedreigingen die de uitbreiding van de Waaslandhaven voor de landbouwsector met zich meebracht, ombogen tot een opportuniteit door volop in te zetten op verblijfstoerisme in combinatie met de productie en promotie van streekeigen producten.

Tot slot werd ook Moon Gin uit Beveren gelauwerd. Het duo Tommy De Mulder en Matthew Van Noten zijn geen onbekenden binnen de horeca in Beveren. Met hun Moon Gins wisten ze al snel de harten van menig restauranthouder en gin-liefhebber te veroveren. Niet enkel in Beveren gooide het tweetal hoge ogen met hun originele gins, maar ook binnen de internationale gin-scene hebben Tommy en Matthew reeds hun sporen verdiend. Met de creatie van een eigen Caraïbische rum, slaat het duo een nieuwe weg in.

