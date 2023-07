Gemeente onderzoekt knip in Fabriekstraat: “Zo’n verandering kan veel impact hebben, want dan moet iedereen omrijden”

Uitslaande schuur­brand in Pismolen­straat na laswerken, één lichtgewon­de naar ziekenhuis

In de Pismolenstraat in Kruibeke is woensdagmiddag rond 16.30 uur brand uitgebroken in een schuur met hooi. De brandweer had het vuur na een uurtje onder controle maar er werd wel een perimeter ingesteld omdat men vreesde voor asbestvervuiling. Onderzoek later op de avond toonde echter aan dat het dak niet uit asbesthoudende platen bestond.