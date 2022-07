Gemeente koopt oude Electrabelsite in Gasdam: “Nog geen bestemming maar het is strategische grond in omgeving station”

De site op het einde van de Gasdam heeft een totale oppervlakte van 8.533 vierkante meter en werd in het verleden door Electabel gebruikt voor de opslag en distributie van gas. De gemeente Beveren heeft de grond intussen al vele jaren in gebruik om materiaal te stockeren van de technische dienst. Ook in beslag genomen auto’s werden er vroeger gestald. “Engie heeft het terrein al meermaals te koop aangeboden maar omwille van een historische vervuiling hebben we de boot lang afgehouden”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Intussen is er echter een sanering gebeurd. De werken hiervoor zijn gestart in 2017 en nu afgerond. We hebben wel niet de volle pot moeten betalen omdat het terrein werd gesaneerd op niveau van kmo-grond. Als we er later woningen zouden willen bouwen, moet er dus nog verder gesaneerd worden.”