Gemeente erft stamboomonderzoek van overleden priester Albert Truyman

Livios Veel regen na lange droogte: zo beperk je de schade in je tuin

Na een kurkdroge zomer komen er volgende dagen veel intense regenbuien aan. Omdat de grond zo droog is, neemt het regen moeilijk op en kan het water gewoon over je gazon of terras stromen. Hoe voorkom je dat je tuin er straks uitziet als een slagveld? Bouwsite Livios geeft tips wateroverlast te vermijden.

9 september