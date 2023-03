Gelukswandeling in kasteelpark Cortewalle

De route is slechts 1,6 km (zo’n 2.300 stappen) lang en volledig gratis. Daarom is de gelukswandeling geschikt voor iedereen, in groep of alleen.

De route begint en eindigt aan de Bib van Beveren, want de jeugdboekenmaand staat dit jaar net in het teken van ‘Geluk’. Haal binnen in de Bib of aan de balie Toerisme snel je wandelkaart of scan de QR-code en vertrek op pad. De gelukswandeling loopt nog tot eind april.