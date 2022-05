Geluidshinder blijft grootste bron van overlast

Beveren 450 kilometer wandelen in het spoor van Sint-Maar­ten: “De weg is het doel”

Drie jaar lang is er aan gewerkt: de gids van de Martinusroute. Een boek in een handig zakformaat waarmee men dwars door België wandelt in het spoor van Sint-Maarten. De dappere stappers onder ons kunnen ook over de grens verder de route naar Tours volgen. “Daar ligt Sint-Maarten begraven in de kathedraal, maar net als bij Compostella draait het niet om de eindbestemming maar wel om de tocht zelf.”

