Geld gestolen tijdens inbraak: daders klimmen over omheining en doorzoeken bureau

Schaap werpt gezonde vierling: “Geen unicum maar wel erg zeldzaam”

In de Melselestraat in Haasdonk heeft een schaap maandag een gezonde vierling op de wereld gezet. Eigenaar Greet De Cock had gezien dat het drachtige schaap wel erg dik was. “Maar ik had niet gedacht dat ze vier lammetjes zou werpen”, klinkt het.