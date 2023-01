Geen vergunning voor nieuwe verkaveling in Kattestraat

Een projectontwikkelaar had een aanvraag ingediend om een villa in het doodlopend stuk van de Kattestraat te slopen en er twee appartementsgebouwen met twintig flats en dertig woningen neer te zetten. De buurt is hiermee niet opgezet want de huidige ontsluiting is ontoereikend voor zoveel extra woningen. Ze dienden dan ook bezwaar in. Het college heeft een vergunning geweigerd omdat het project te grootschalig is. De buurtbewoners reageren afwachtend. Ze vrezen dat de projectontwikkelaar met een aantal wijzigingen aan de plannen een nieuwe poging zal ondernemen. Het terrein is namelijk ingekleurd als woongebied.