Geen tekort aan gas bij Advario: “We hebben nu grootste opslagtanks voor LPG in Europa”

Kieldrecht Bouw nieuw voetbalsta­di­on uit de startblok­ken, maar PFAS-vervuiling strooit roet in het eten: “Onder sanerings­norm, maar we gaan grond niet hergebrui­ken”

Aan Oud Arenberg is een aannemer in opdracht van de gemeente gestart met de bouw van het nieuwe voetbalstadion voor KSK Kieldrecht. Uit analyse van de afgegraven grond blijkt dat er een beperkte PFAS-vervuiling is. Hoewel de bodemsaneringsnorm niet wordt gehaald, is wel beslist om de grond niet te hergebruiken. De vertraging voor de werken zal beperkt blijven.

29 september