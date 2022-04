Geen speculatie meer met bouwgronden: “Straat per straat vastgelegd of er appartementen kunnen komen of niet”

BeverenDe gemeente Beveren heeft een plan opgesteld waarbij straat per straat wordt vastgelegd of er in de toekomst al dan niet appartementen mogen gebouwd worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor ‘tweewoonsten’, een nieuwe formule die de gemeente wil promoten. Op één bouwperceel kunnen voortaan twee woningen gerealiseerd worden.

Het gebeurt steeds vaker dat huizen gesloopt worden en er appartementen in de plaats verrijzen. “Er was al een duidelijk kader onder welke voorwaarden er nog appartementen kunnen opgericht worden maar we gaan nu nog een stapje verder”, zegt de schepen. “Er is namelijk een overzicht gemaakt van alle straten waar wel of geen meergezinswoningen gebouwd kunnen worden. Dit is transparant voor projectontwikkelaars en voor eigenaars van gronden. Hiermee willen we speculatie op gronden of bestaande woningen tegengaan.”

Open ruimte sparen

Er is ook een visienota opgesteld die de leidraad zal zijn voor het college en de administratie bij het verlenen van toekomstige vergunningen. “We zijn immers ook niet gekant tegen appartementen”, benadrukt Vlegels. “Dit vormt immers ook een oplossing om het verlies aan open ruimte tegen te gaan. Verdichten is dan de boodschap. Zo geven we ook jonge mensen de kans om iets te kopen dichtbij familie of vrienden. Er is een grote vraag naar woningen en als het aanbod te klein wordt, gaan de prijzen nog meer de pan uitswingen. Het is dus een kwestie van een goed evenwicht vinden.”

Tweewoonst

Voldoende woningen op de markt brengen en toch zoveel mogelijk ruimte sparen. Het lijkt tegenstrijdig maar door creatief te bouwen kan het. “Daarom lanceren we in onze gemeente het begrip ‘tweewoonst’. Dat zijn twee woningen met de impact van één. Bij vergunningen gaan we ze gelijkstellen met ééngezinswoningen omdat de impact op de omgeving en de hinder voor de buren dus niet toeneemt. We spreken hier van ‘zachte verdichting’ omdat er twee woningen gerealiseerd worden op slechts één bouwperceel.”

Quote Slecht geïsoleer­de bungalows kunnen bijvoor­beeld vervangen worden door een ruime woning op het gelijk­vloers gecombi­neerd met een woning op het eerste verdiep Boudewijn Vlegels, Schepen van ruimtelijke ordening

Toekomstige bouwers krijgen de kans om het rendement op hun bouwperceel te verdubbelen. “En bouwen wordt op deze wijze ook een pak goedkoper”, vervolgt de schepen. Het is bij uitstek ook de ideale werkwijze om oudere verkavelingen betaalbaar om te vormen naar een duurzame en energetische nieuwe wijk. Slecht geïsoleerde bungalows kunnen bijvoorbeeld vervangen worden door een ruime woning op het gelijkvloers gecombineerd met een woning op het eerste verdiep. We zijn als gemeente een beetje pionier door deze nieuwe bouwmogelijkheid. We hopen dan ook dat we snel een aantal aanvragen krijgen van goede voorbeelden voor deze tweewoonsten.”