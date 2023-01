Geen plaats voor Pfaff-museum in Warande, gemeente zoekt naar andere stek: “We gaan er ook geen 100.000 euro tegenaan gooien”

Beveren Drie vermoede­lij­ke inbrekers opgepakt na klopjacht in Beveren: “Ze vluchtten weg over een haag maar speurhon­den ontdekten hen in tuinhuis”

De politie heeft donderdagavond drie vermoedelijke inbrekers opgepakt na een klopjacht in de omgeving van Reepdorp. Een alerte buurtbewoner had de politie verwittigd toen hij een wagen met Franse nummerplaat zag staan. Toen een eerste patrouille arriveerde, sloegen drie mannen met kappen over het hoofd op de vlucht. Een speurhond kon hun spoor echter volgen tot in een tuinhuis.

6 januari