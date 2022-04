Geen bestuurders onder invloed bij controleactie

Doel Gewezen topambte­naar Freddy Aerts keerde terug uit pensioen om te bemiddelen in dossier Doel

Minister Matthias Diependaele zette woensdag Freddy Aerts in de bloemetjes. Hij was namelijk de man die aan de basis lag van het historisch akkoord over Doel. Opmerkelijk want de gewezen topambtenaar (64) keerde hiervoor terug uit pensioen.

30 maart