Gedrogeerde bestuurster is rijbewijs kwijt na ongeval

Melsele Gemeente koopt landbouw­gron­den aan voor bebossings­pro­ject en fietspad

De gemeente Beveren heeft een aantal landbouwgronden aangekocht in de voormalige glastuinbouwzone in Melsele. De bedoeling is de gronden te ruilen voor onder meer een bebossingsproject maar ook voor de aanleg van het nieuwe lange afstandsfietspad richting haven.

21 juni