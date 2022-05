Gedetineerde sticht brandje in cel

Haasdonk Bestelwa­gen ingereden op auto in staart van file op E17, hele dag aanschui­ven richting Antwerpen

Het is al de hele dag kommer en kwel op de E17 in de richting van Antwerpen door noodherstellingen aan het wegdek in Burcht. Ter hoogte van de afrit Haasdonk gebeurde ook nog een kop-staartaanrijding in de staart van de file.

