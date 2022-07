Gastvrij Beveren organiseert taallesjes voor kleuters van vluchtelingen: “We werken met handen en voeten maar de kinderen pikken gelukkig snel woordjes op”

BeverenEen groep vrijwilligers van Gastvrij Beveren is gestart met gratis taallesjes voor anderstalige kleuters die in september naar de derde kleuterklas of het eerste leerjaar gaan. Met het initiatief willen ze de achterstand voor de kinderen zoveel mogelijk beperken en het werk van de leerkrachten wat verlichten.

Kinderen genieten momenteel nog volop van de vakantie. Naast de vele sportkampen organiseert de gemeente Beveren ook een aantal zomerklassen. Gedurende twee weken kunnen kinderen die tijdens het schooljaar een leerachterstand opliepen, zich wat bijschaven. “Heel wat anderstalige kinderen uit Beveren vonden intussen de weg naar de zomerschool. Jammer genoeg is dit enkel voorzien voor de lagere school en niet voor kleuters”, zeggen Griet Bogaert en Annemie De Maeyer van Gastvrij Beveren.

De vzw houdt zich al enkele jaren bezig met het begeleiden van nieuwkomers en nam nu het initiatief om zelf gratis taallesjes te organiseren voor kleuters die op 1 september naar de 3e kleuterklas of het 1e leerjaar gaan. “We hebben hiervoor navraag gedaan bij de Beverse scholen en OCMW en kregen zo een lijst met kinderen die hiervoor in aanmerking komen”, vervolgt het duo. “We zijn nu gestart met een tiental kinderen, voornamelijk uit Oekraïne maar ook uit andere landen als Syrië en Kameroen.”

Via facebook werd een oproep gedaan naar vrijwilligers. “We vonden zo al snel een ploeg van acht enthousiaste lesgevers. Zo kunnen we heel intensief bezig zijn met de kinderen. We spreken uiteraard niet de moedertaal van de kinderen. Het is letterlijk met handen en voeten dat we de kleuters woordjes aanleren. Dat doen we met veel didactisch materiaal en we proberen het ook spelenderwijs te doen. Gelukkig zijn kinderen op die leeftijd echte sponzen. Ze nemen woordjes erg snel op. Bij de eerste les bleven er ook enkele mama’s aanwezig op de achtergrond. Niet om een oogje in het zeil te houden maar om zelf wat bij te leren”, klinkt het lachend.

Griet is zelf leerkracht in het eerste leerjaar op de Sint-Martinusschool in Beveren en weet als geen ander hoe moeilijk het is voor een anderstalige kleuter om de rest bij te benen. “Er bestaan speciale OKAN-klassen voor anderstalige leerlingen maar dat is pas vanaf het vierde leerjaar. Het vraagt dus ook van de leerkracht veel tijd en energie. Ze zijn dan ook blij dat we deze taallesjes organiseren. We dit doen onder de naam ‘taaldruppels’. Het is een beetje symbolisch gekozen. We gaan op een maand tijd natuurlijk geen mirakels kunnen verrichten maar elke druppel, hoe klein ook, telt. Het geeft deze kleuters groeikansen om het nieuwe schooljaar mooi te kunnen starten.”

De taallesjes vinden plaats in De Rank in de Kasteeldreef in Beveren elke maandagochtend en donderdagavond en dit tot eind augustus. Meer info: gastvrijbeveren@gmail.com

