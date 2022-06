Gangsters nemen gevel van woning dokwerker onder vuur: “Vermoedelijk waarschuwing vanuit het drugmilieu”

Zwijndrecht/Haasdonk Birgit (38) ruilt foodtruck voor koffiebar: “Glutenvrij gebak? Dat is ‘Menne Meug’”

In de Statiestraat in Zwijndrecht heeft koffiebar Menne Meug de deuren geopend. Birgit Staes begon eind 2020 met een foodtruck toen ze merkte dat haar glutenvrij gebak bij veel mensen in de smaak viel. “De meeste van mijn klanten hebben geen glutenintolerantie, maar vinden het gewoon lekkerder.”

17 juni