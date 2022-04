Gaatjesboorders slaan toe op vijf adressen maar maken geen buit

MelseleIn het Hazenhof, de Rudolf Esserstraat, de Spoorweglaan en de Appelstraat in Melsele hebben dieven in de nacht van maandag op dinsdag toegeslagen op vijf adressen. Telkens werd een gaatje geboord in het raamkozijn.

In een woning in het Hazenhof in Beveren boorden de dieven gaatjes in een raamkozijn. Toen het alarm afging, moesten ze echter op de vlucht slaan zonder buit.

Ook in de Rudolf Esserstraat werd geprobeerd in te breken in twee woningen. Telkens boorden de daders gaatjes in het kozijn van een raam of een deur. Op beide locaties moesten de dieven wegvluchten zonder buit. Vermoedelijk werden ze in beide gevallen opgeschrikt door de hond.

Ook in de Spoorweglaan in Melsele hebben dieven ingebroken door gaatjes te boren in een raamkozijn. In de tuin werden drie rugzakken en een handtas teruggevonden. Deze werden uit het huis ontvreemd. Verder werd er niets gestolen.

In de Appelstraat slaagden de dieven erin het raam te openen nadat er een gaatje werd geboord. Hier werden ze echter opgeschrikt door de bewoners en sloegen ze op de vlucht zonder buit.