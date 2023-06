Gaatjesboorders slaan toe in Spoorweglaan

Kritiek op locatie van nieuwe Batopin automaat in Warande: “’s avonds te weinig sociale controle”

In Warande Shopping is sinds kort een bankneutrale automaat van Batopin ondergebracht in een vroeger winkelpand. Verschillende banken gaan nu hun eigen automaten weghalen zoals het KBC-kantoor op de Grote Markt. Volgens Annick Van de Vyver (Beveren 2020) is er echter veel kritiek op de nieuwe locatie.