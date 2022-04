Gaatjesboorder aan de slag in Meersen-Zuid

Kieldrecht Erfgoed­schuur die ‘in de weg stond’ is nu fraaie shelter voor voetbal­club en buurt

In de nieuwe sportzone Oud Arenberg in Kieldrecht wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de restauratie van een erfgoedschuur. Die staat pal naast het voetbalveld en was in zo’n slechte staat dat er brokstukken op het plein terecht kwamen. “Het was wat zoeken naar een geschikte bestemming maar we hebben er nu een shelter van gemaakt”, zegt schepen van erfgoed Boudewijn Vlegels (N-VA).

