G-ploeg SK Beveren wint goud op Special Olympics

Tria+ verdeelt 600 ontbijtpak­ket­ten voor het goede doel

Dertig vrijwilligers gingen zondagochtend in alle vroegte op pad om bij meer dan 600 gezinnen in het Waasland een ontbijtpakket te bezorgen. Het ging om een actie van TRIA+ in samenwerking met de dienst oncologie van het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas. Met de opbrengst wil men kankerpatiënten ondersteunen die in augustus deelnemen aan de Steratlon.