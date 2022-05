Fusiehaven deelt duizenden koffiemokken uit : “Een attentie voor onze wakkere werkkrachten”

“Recent hebben we een historische stap gezet door te fuseren met de haven van Zeebrugge tot Port of Antwerp-Bruges. Dat de haven blijft draaien ondanks corona en geopolitieke situaties hebben we echter te danken aan de tienduizenden medewerkers die iedere dag hun steentje bijdragen. We klinken graag met hen op een duurzame toekomst met een stevige mok,” zegt Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges:

In Antwerpen is de jaarlijkse bedanking al een tijdje een traditie. Nu Port of Antwerp gefuseerd is met de haven van Zeebrugge werd de campagne logischerwijze ook daar uitgerold. In totaal is de fusiehaven goed voor 70.000 directe werknemers. De ‘haventoppers-camper’ reed donderdag rond in de Waaslandhaven en hield halt bij Euroports, AET en DEME. Vrijdag staat de camper in de ketenislaan aan de halte van de Waterbus, bij Borealis, aan The Club thv kaai 1227 en bij de terminal van MPET.