François en Laurette vieren gouden huwelijksjubileum

Voetbal 1B Topschut­ter Daniel Maderner (Waas­land-Beveren): “Er zat zoveel meer in met deze groep, maar sommigen gingen er niet altijd voor”

Waasland-Beveren heeft in eigen huis tegen Moeskroen het seizoen goed kunnen afsluiten. Met 2-0 werden de Henegouwers, die in acute licentienood verkeren, naar huis gestuurd. Daniel Maderner scoorde een strafschop en verzekerde zich zo van de topschutterstitel in 1B. Het was een doel voor de Oostenrijkse spits, maar na de gemiste promotie is het een magere troost.

18 april