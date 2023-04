Fotoclub stelt tentoon in Hoeve Hof ter Saksen

Update E17 richting Antwerpen vrijge­maakt na ongeval met drie vrachtwa­gens in Haasdonk

Op de E17 is donderdagmiddag een ongeval met drie vrachtwagens gebeurd ter hoogte van Haasdonk (Beveren). De brandweer moest één chauffeur bevrijden die gekneld zat in zijn cabine. Richting Antwerpen was de snelweg een tijdlang volledig versperd. Intussen is de weg opnieuw vrijgemaakt, maar er staat nog een halfuur file vanaf Sint-Niklaas tot Zwijndrecht.