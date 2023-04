Fort Liefkenshoek blijft belangrijkste toeristische trekpleister: “Maar stilaan wel vernieuwing van aanbod nodig”

Vrouwenvolleybal Liga A Kaat Cos (Asterix Avo): “Ik had nog wat recht te zetten na mijn vorige invalbeurt tegen Gent”

Wordt de wedstrijd tussen VDK Gent en Asterix Avo een voorbode van de finales van de Champions Play-offs bij de vrouwen? Dat is helemaal nog niet zeker. Want Oudegem ontvangt zondag de Gentse ploeg en bij winst komt alles weer dichter bij elkaar en wordt het team van coach Callens de derde ernstige kandidaat om de eindfase in deze titelstrijd af te werken. Ondertussen won Asterix Avo woensdagavond met 2-3 in de Gentse Edugo Arena.