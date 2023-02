Fietsster lichtgewond bij aanrijding in Diederik Van Beverenlaan

Beveren Na kritiek op energiever­spil­ling voor buitenbad: LAGO bestudeert geothermie voor verwarming zwemwater

Oppositiepartij Groen vraagt dat LAGO De Meerminnen het buitenzwembad tijdelijk sluit. Volgens gemeenteraadslid Stijn De Munck is het onverantwoord om het zwemwater te verwarmen tot 28 graden Celsius in tijden van een energiecrisis. Volgens schepen van Sport Katrien Claus (CD&V) bestudeert LAGO de mogelijkheid om te investeren in geothermie.