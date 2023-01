Fietssnelweg wordt veiliger met tunnel onder N70: “Op termijn geen enkele kruising meer over de volledige lengte van traject”

Volleybal Liga A Manon Stragier (Asterix Avo): “Ik volleybal liever in een rood truitje dan in een blauw”

Er werd fel uitgekeken naar het Oost-Vlaams duel tussen VDK Gent en Asterix Avo. De winterstop was voorbij, iedereen stond te popelen om er terug aan te beginnen. De kwetsuur van Helena Gilson was achter de rug, dus mocht ze in de basisopstelling starten en bij Gent zagen we het duo De Quick-Longeval opnieuw op de liberopositie. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een topontmoeting tussen de beide rivalen die al jarenlang het verloop van de vrouwencompetitie bepalen.

8 januari