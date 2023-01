Fietspad Verrebroekstraat is bijna klaar, daarna gaat weg dicht voor vijf maanden

In een eerste fase werd gestart met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de kant van Logistiek Park Waasland. Hierdoor kunnen fietsers tijdens het opbreken van de rijbaan in de volgende fase de kortste route blijven nemen. De werken ging in oktober van start en zijn nu bijna afgerond. Komende week moeten er nog verkeersborden en verlichtingspalen geplaatst worden. Daarna worden de bermen afgewerkt met grond.

Tussen medio en eind januari start de aannemer met de tweede fase van de werken en hiervoor zal de Verrebroekstraat (N450) volledig dicht gaan. Een precieze startdatum moet nog meegedeeld worden en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Vanaf dan is er dus geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Er is een omleiding via de zuidelijke parallelweg E34 (Duikeldam-Hogewatergangweg), Turkeyenstraat over het viaduct, Zalegemdijk, Zandloperstraat, Binnendijk, Ruiterstraat, Sint-Laurentiusstraat. Vrachtverkeer +7,5 ton (uitgezonderd landbouwvoertuigen en bussen van De Lijn) moet omrijden via de haven. De werken zullen duren tot eind mei 2023.