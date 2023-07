Fietsers moeten wegspringen voor dronken chauffeur

Aannemer rooit 158 bomen in omgeving Drijdijck: “Plaats nodig voor aanleg van nieuwe poel en riet”

In opdracht van het Agentschap Natuur en Bos zal een aannemer begin juli starten met het rooien van 158 bomen in een zone tussen de Sint-Michielstraat en Drijdijck in Verrebroek. De rooiwerken zijn nodig om plaats te maken voor de aanleg van een nieuwe poel en meer rietvegetatie.