Fietsers en voetgangers negeren aangegeven omleiding voor werfzone N70

Momenteel is de aannemer bezig met de laatste fase van de vernieuwing van de Grote Baan (N70) vanaf de Schoolstraat tot aan de Carrefour. De werfzone is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering voor de plaatselijke bewoners of voor bestemmingsverkeer naar supermarkt Aldi. “We merken echter dat fietsers en voetgangers de aangegeven omleiding negeren en door de werf fietsen of stappen. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties”, laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. “Op de werf wordt gewerkt met zwaar materieel en kraanbestuurders hebben onvoldoende zicht op fiets- en voetgangers. De aannemer kan de veiligheid niet garanderen als weggebruikers het doorgangsverbod negeren.”

Alternatieve fietsroute

Fiets- of voetgangers die geen bestemming hebben in de werfzone moeten de omleiding volgen of het fietspad Meersen nemen. Als men toch in de werfzone zijn bestemming heeft, wordt gevraagd om voldoende afstand te bewaren van machines op de werf. “Ook als de motor uitstaat en je niemand in de buurt ziet”, klinkt het. “Zorg dat bestuurders van machines je gezien hebben. Draag een fluovestje of zwaai even naar de arbeiders.”