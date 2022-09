Fietsers en voetgangers baas op Grote Markt tijdens Autovrije Zondag

Promillebril of deelfietsen testen

Op en rond de Grote Markt is er zondag 18 september van 13 tot 17 uur ook een autodeelsalon en worden de deelfietsen van Blue-bike en Donkey Republic (nieuw in Beveren vanaf najaar 2022) voorgesteld. Men kan er ook kennismaken met de Pendelbus Haven. Velodome Waasland staat op de markt met een testparcours voor fietsen en men kan een tweewieler meteen ook laten labelen. Verder is er nog een verkoop van tweedehandsfietsen door Ibogem, een infostand van de dienst mobiliteit Beveren, een verkeersquiz, een dodehoeksimulatie en een test met promillebrillen. Voor de kleinsten zijn springkastelen, oude volksspelen en een parcours met gekke fietsen. In de winkelstraten zal er ook strijd worden geleverd voor de titel ‘beste jeugdvereniging van Beveren’.

Buurtfeesten

Via de Gezinsraad werden ook alle buurtcomités, zowel binnen als buiten de autovrije zone, opgeroepen om deze dag een activiteit in dit thema te doen. Het buurtcomité in de Klapperstraat tovert haar straat die dag om tot een aangename ‘winkel- en wandelboulevard’ met rommelmarkt, garageverkoop, eet- en drankstandjes in het ‘Klappercafé’ en kinderanimatie. In de Molenbergwijk (straten rond het oud-atletiekterrein) kan men die dag oude spullen op de kop tikken en een nieuw leven geven. In het Sportpark (sportzone achter Klapperstraat) is er doorlopend tussen 13 en 15 uur een gratis initiatiesessie KUBB. Om 15 uur kan iedereen een gooi doen naar de troon tijdens een KUBB toernooi. De top 3 wandelt of fietst met een mooi cadeau naar huis. Voorinschrijving voor het toernooi is noodzakelijk via kubbezen@telenet.be. Residentie Meulenberg (N70) nodigt iedereen dan weer uit op de laatste dag van de zomertentoonstellling ‘Kunst BinnensteBuiten’ met werk van Gilbert Cornelis en Emiel Van de Velde. Bezoek zeker ook de boekenmarkt in het rustige park van de residentie.