Fietsers botsen op Heirbaan

Robbe (12) van de weg gemaaid, aanrijder pleegt vluchtmis­drijf: “Een ongeval kan gebeuren, maar dit is crapuleus”

De ouders van de 12-jarige Robbe De Winter zijn op zoek naar de chauffeur die afgelopen zondag hun zoon van de weg heeft gemaaid in de Barbierstraat in Bazel. De tiener werd frontaal aangereden op zijn fiets en belandde drie meter verder in een diepe gracht. “De dader liet mijn kind zomaar voor dood achter in de gracht”, zegt zijn mama Evy. Ze doet het verhaal.