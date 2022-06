Fietser lichtgewond bij aanrijding in Haagstraat

Haasdonk Slagerij De Burggrave-Van Moer viert 125-jarig bestaan met het hele dorp: “We kiezen onze runderen zelf uit en weten dus altijd welk vlees we in de kuip hebben”

Het is precies 125 jaar geleden dat Gregorius ‘de Gorry’ De Burggrave zijn eerste varken slachtte. Vier generaties later is de beenhouwerij een begrip in Haasdonk en ver daarbuiten. Slager Filip (48) wil het jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dit weekend wordt er een feesttent geplaatst en is het hele dorp welkom voor een volksfeest... met ham uiteraard!

