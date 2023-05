Fietser botst tegen geparkeerde auto in Sint-Sebastiaanstraat

Geert Lenssens, de advocaat die chemiereus 3M doet betalen: “Ik geef heel Antwerpen de raad om óók jullie bloed te laten checken”

David die het van Goliath haalt? Het gebeurde gisteren in het vredegerecht in Antwerpen, waar chemiereus 3M is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een gezin uit Zwijndrecht. Hun advocaat Geert Lenssens reageert bijzonder tevreden. “De tijd dat grote bedrijven hun wil aan omwonenden opleggen, is definitief voorbij. Ik hoop dat dit vonnis ook elders in het land als inspiratie kan dienen.”