Fiesta Europa strijkt voor tiende keer neer in Beveren: “Blij dat we hier terug staan na twee jaar coronapauze”

Aan de formule is niet gesleuteld. Marktkramers uit heel Europa bieden specialiteiten aan uit hun land of regio en op het gezellige horecaterras kan genoten worden van allerlei internationale gerechten die ter plaatse vers bereid worden. “Beveren is traditioneel de start van onze tournee”, zegt organisator Roeland Storms. “Twee jaar corona heeft jammer genoeg wel sporen nagelaten. Verschillende standhouders zijn intussen met iets anders begonnen. Kandidaten met eetkraampjes waren er nog voldoende maar het aantal marktkramen is wel slechts de helft van voorheen. We gaan dus terug wat moeten opbouwen en hopen dat er gaandeweg het jaar terug meer deelnemers aansluiten. We zijn alleszins blij dat we hier in Beveren opnieuw van de partij zijn. De sfeer op Fiesta Europa blijft toch iets uniek met de mix van talen, culturen, smaken, geuren en kleuren.”