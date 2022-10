Femke De Bruyn kroont zich tot Vlaams judokampioen

Femke is al jaren een klinkende naam in de judowereld. Zij vergaarde Belgische titels in de U18 en U21 en verschillende Vlaamse titels en medailles op meerdere kampioenschappen. Vorig jaar won ze nog zilver als junior op de open Belgische kampioenschappen seniors. Op het Vlaams Kampioenschap seniors, een thuismatch in het eigen Beveren, kwam ze uit in de reeks tot 70 kg en moest ze 3 kampen strijden om de finale te halen. Die finale bracht haar tegen Jutta Vanbrabant, een sterke judoka uit Gits. Met autoritair en dominant judo, nam Femke uiteindelijk haar tegenstreefster in een houdgreep en kroonde zich op haar 21e en eerstejaars senior tot Vlaams kampioen voor eigen publiek. Een ontlading, niet in het minst voor haar vader, coach en mentor Gust. Bovendien mocht zij haar gouden medaille in ontvangst nemen uit de handen van Damiano Martinuzzi, de trainer van Matthias Casse, die Femke ook al begeleidt op trainingen.